Coronavirus, l’ipotesi per la prossima giornata di Serie A: l’annuncio del Premier Conte

L’ultima giornata del campionato del Serie A ha portato diverse defezioni, non si sono giocate 4 partite a causa dell’allarme Coronavirus. C’è preoccupazione non solo per l’epidemia, trovare delle date utili per recuperare i match diventa sempre più difficile, e questo potrebbe portare ripercussione per i club italiani anche a livello di competizioni europee. Ha affrontato l’argomento anche il Premier Conte, ospite di Non è l’Arena, il Presidente del Consiglio ha dichiarato: “monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo”. Nel frattempo la prima partita per la prossima giornata può essere di fatto già considerata rinviata: si tratta di Udinese-Fiorentina. La regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una delibera che sospende manifestazioni di qualsiasi natura sino al 1 marzo. La sfida tra bianconeri e viola è in programma per il 29 febbraio. E quindi per il momento non esistono le condizioni per scendere in campo. Ma si sta pensando di disputare tutte le partite a porte chiuse (compresa quindi Udinese-Fiorentina). Decisione attesa nelle prossime ore.