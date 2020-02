Coronavirus, notizie positive dagli ultimi dati: boom di guarigioni, donna contagiata partorisce bimbo negativo

Coronavirus – Ottime notizie per quanto riguarda il Coronavirus in Italia. E’ boom di guarigioni. Il Commissario straordinario Angelo Borrelli ha aggiornato sulla situazione, confermando come i decessi siano fermi a 12. I focolai restano due: quello in Lombardia e quello in Veneto e i nuovi casi sono da ricondurre proprio a queste due zone. I provvedimenti adottati stanno dando l’esito sperato, con l’obiettivo di isolare le persone colpite ed evitare l’espansione dell’epidemia. “Sulla base dei risultati dei tamponi fatti, meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo. E oltre la metà di questi positivi non hanno bisogno di cure ospedaliere, perchè gli affetti dal Coronavirus in 4 casi su 5 hanno sintomi lievi“, ha detto Borrelli. I tamponi verranno eseguiti non solo ai soggetti con sintomi del Coronavirus “ma anche a chi ha avuto contatti con persone positive” ha aggiunto.

Notizie positive dallo Spallanzani di Roma dove i pazienti ricoverati per il Coronavirus sono tutti guariti ufficialmente: “Il marito della coppia cinese potrebbe essere dimissibile, mentre la signora è stata trasferita in reparto, ha iniziato la riabilitazione” hanno spiegato i medici. “Tre pazienti positivi su tre sono guariti, il messaggio agli italiani è che si guarisce da questa malattia“, ha sottolineato il direttore sanitario dello Spallanzani Francesco Vaia. Per curare i due pazienti cinesi “quando abbiamo visto che stavano peggiorando abbiamo chiesto l’uso compassionevole di un farmaco che è venuto dall’estero“. Lo ha spiegato il primario dell’Istituto romano, Emanuele Nicastri. Alla domanda sulle terapie usate, invece, Nicastri ha spiegato: “Per il ragazzo italiano abbiamo impiegato un solo farmaco”. Un’altra ottima notizia è arrivata da Piacenza, dove una mamma positiva al Coronavirus e proveniente dalla Lombardia ha partorito senza problemi e il bambino è risultato negativo al contagio.

Lombardia 258 casi (9 morti)

Veneto 71 casi (2 morti)

Emilia Romagna 47 casi (1 morto)

Liguria 11 casi

Sicilia 3 casi

Lazio 3 casi (tutti guariti)

Toscana 2 casi

Piemonte 1 caso (altri due casi si sono rivelati di falsa positività)

Trentino Alto Adige 1 caso

Marche 1 caso