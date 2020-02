Coronavirus, Juve-Inter a porte chiuse: si profila una novità mai vista

L’allarme Coronavirus è sempre più evidente. In Italia sono stati riscontrati i primi contagi e morti, ovviamente sono arrivate pesanti conseguenze anche per il mondo del calcio. Situazione ancora incerta per il prossimo weekend, ma diverse partite dovrebbero disputarsi a porte chiuse. Tra queste anche il big match tra Juventus e Inter. Si tratta di un vero e proprio scontro per lo scudetto, peccato dover assistere ad un match senza spettatori. Ma come abbiamo già detto la salute è la cosa più importante. Impossibile pensare ad un nuovo rinvio della giornata, non esistono i tempi tecnici per recuperare tutti questi match.

La sfida si giocherà a porte chiuse perchè è stato emanato un decreto che vieta le manifestazioni sportive nelle zone colpite dal Coronavirus ma permette di giocare le partite a porte chiuse. Non sono mancati i motivi di discussione, sono arrivate lamentele non solo perchè si rischia di condizionare la corsa scudetto. Ma anche perchè in tanti hanno richiesto il rimborso del biglietto. Per questo motivo si starebbe valutando una soluzione storica e che non si è mai vista: ovvero l’ipotesi di trasmettere il Derby d’Italia in chiaro in tv. Ma serve l’accordo tra Sky e Lega Serie A. Sarebbe una decisione storica, una novità inedita almeno nel recente passato.