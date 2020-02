Inter, così maggio potrebbe essere un inferno: rischia di giocare 9 partite, una ogni 3 giorni

L’obiettivo principale è quello di salvaguardare la salute delle persone, ma l’emergenza Coronavirus ha portato conseguenze pesantissime al mondo del calcio. La decisione è stata quella di rinviare altre partite della giornata di Serie A, tra queste anche il big match per lo scudetto tra Juventus ed Inter. Il provvedimento ha fatto infuriare i nerazzurri, chiamati ad un vero e proprio tour de force nel mese di maggio. Il match contro i bianconeri si giocherà il 13 maggio e nel momento decisivo della stagione. Ma non solo. Se la quadra di Conte dovesse andare avanti in Coppa Italia e in Europa League si troverebbe di fronte un calendario da paura, con 9 partite nel mese di maggio. Senza considerare il recupero contro la Sampdoria…

3 maggio – Inter-Fiorentina

7 maggio – Eventuale ritorno semifinale di Europa League

10 maggio – Genoa-Inter

13 maggio – Juventus-Inter

17 maggio – Inter-Napoli

20 maggio – Eventuale finale di Coppa Italia

24 maggio – Atalanta-Inter

27 maggio – Eventuale finale di Europa League

Data ancora da fissare – Inter-Sampdoria