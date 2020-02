Coronavirus, Malagò: “lo sport deve fermarsi”, rinviate altre partite in Italia

E’ sempre più allarme Coronavirus anche per il calcio italiano. Sono state rinviate diverse partite, nelle prossime ore in arrivo nuovi provvedimenti. Posticipate gare anche in Serie C e Serie D, l’ultima è stata quella tra Mantova e Fanfulla. Sull’argomento sono arrivate indicazioni dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: “sono in contatto col ministro Spadafora, lo sport deve fermarsi nelle zone a rischio”. Rinviata anche Prato-Fiorenzuola valida per il campionato Juniores nazionale. Le società di calcio hanno tempo fino alle 12 di oggi per chiedere di non scendere in campo nel weekend. Fino al momento sono già più di 40 le partite che non si disputeranno. La situazione è in continua evoluzione.