Coronavirus, calciatrice abbandona la Cina: “Provo sollievo per me stessa, sono in pena per gli altri”

Millene Fernandes, vincitrice della classifica dei bomber del campionato femminile brasiliano 2019 con 19 reti, e con presenze nella Selecao, è riuscita a lasciare la Cina e in particolare la città di Wuhan, dove si trovava dal 17 gennaio scorso per firmare, e poi giocare, per la squadra locale del Xinjiyuan. Tutto si era poi bloccato per via dell’epidemia del coronavirus, e la ragazza era rimasta ‘prigioniera’ nel suo appartamento, da dove non usciva da una decina di giorni. Aveva quindi rivolto un appello al governo brasiliano affinché la facesse tornare in patria, ma le era stato risposto che ancora non era stato possibile organizzare un volo di rientro per lei ed altri connazionali che si trovano in Cina.

La situazione si è sbloccata grazie all’intervento dell’intermediario portoghese Jaime Catao, che è riuscito ad ottenere l’autorizzazione da autorità del suo Paese per far imbarcare la calciatrice e una sua familiare su un volo per Lisbona, con scalo a Parigi. Millene, mascherina sul volto è quindi salita sull’aereo partito ieri in serata e che ora la porterà nella capitale portoghese, dove è stata autorizzata a rimanere anche perché, assieme alla ventina di persone partite con lei da Wuhan, dovrà osservare un periodo di quarantena. “Provo sollievo pensando di aver risolto per me stessa – ha detto Millene Fernandes vincitrice del campionato paulista dell’anno scorso – ma anche angustia pensando a quei brasiliani che sono ancora lì. La mia partenza è stata una possibilità sorta da un momento all’altro, e non posso far altro che ringraziare l’ambasciata portoghese, oltre al governo di lì che ha deciso di accogliermi e di permettermi di fare la quarantena, come da protocollo”.