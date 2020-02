Coronavirus, la minaccia su Euro 2020. Michele Uva: “Ecco come stanno le cose”

Coronavirus – “Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare”. Sono le parole del vicepresidente dell’Uefa Michele Uva, ai microfoni di Rai Radio1 Sport, in merito ai riflessi del Coronavirus su Euro 2020, edizioni itinerante tra diversi Paesi.

