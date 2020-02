Coronavirus: “Niente stretta di mano tra compagni”, la drastica decisione di una squadra di calcio

Coronavirus – Come sappiamo, l’emergenza epidemica ha coinvolto anche il mondo del calcio. In Italia soprattutto, uno dei paesi europei maggiormente colpiti. Ma non solo lì, a quanto pare. In casa Newcastle, infatti, un decisione importante: niente strette di mano tra compagni di squadra, per combattere il contagio.

“Era un rituale stringerci la mano ogni mattina, ma l’abbiamo impedito in seguito a consigli medici – ha detto l’allenatore degli inglesi – Abbiamo un buon medico e ci terrà vigili su ciò che dovremmo fare. Siamo attenti a ciò che si dice in televisione e speriamo che la situazione non peggiori nel Regno Unito. Infetti? Non ce ne sono ma in centri chiusi come questo devi stare attento. A Natale qualcosa di simile è successo con un altro virus che non era il coronavirus e che ci ha portato a mandare a casa diverse persone”.