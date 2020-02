Coronavirus, noto sito porno offre abbonamento gratuito ai residenti nella ‘zona rossa’

Coronavirus – Un noto sito porno ha deciso di offrire l’accesso gratuito, fino alla fine di marzo, per le persone residenti nelle zone più colpite “per aiutare le agenzie sanitarie globali a contenere la diffusione dell’epidemia”. E’ quanto proposto da ‘xHamster‘, che ha pubblicato una nota online. Tra le zone incluse ci sono la Lombardia e il Veneto, Teheran in Iran, Daegu in Corea del Sud, Wuhan in Cina e Adeje a Tenerife in Spagna. “Il modo più semplice per contenere la diffusione del virus è evitare il contatto diretto con altre persone, e qui il porno può aiutare”, afferma Alex Hawkins, vice presidente di xHamster.