Coronavirus, prima morte nel mondo del calcio: 23enne non ce l’ha fatta [NOME e DETTAGLI]

Si sta provando in tutti i modi a contenere l’emergenza Coronavirus, l’obiettivo è quello di risolvere la situazione al più presto. Nel frattempo continuano ad esserci vittime, la prima nel mondo del calcio. E’ morta Elham Sheikh, una calciatrice di futsal della squadra di Qom, una città a 140 chilometri da Teheran. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale Rokna la causa del decesso sarebbe proprio il Coronavirus. La giocatrice aveva giocato anche per la nazionale iraniana. Il futsal è una versione del calcio con campi in terra battuta, formata da due squadre da 5 calciatori ciascuna. Lo stesso club ha comunicato che all’atleta è stato diagnosticato il Covid-19, circa 10 giorni fa. Aveva appena 23 anni, il tasso di mortalità a quest’età è dello 0,2%.