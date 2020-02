Coronavirus, quarto stop in Serie A: rinviata un’altra partita [NOME e DETTAGLI]

Coronavirus – Non si ferma, anzi aumenta, l’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche il calcio. Dopo gli stop degli ultimi giorni riguardanti le gare in Lombardia e Veneto, tra cui tre match di Serie A, arriva anche la comunicazione del rinvio di un’altra partita di massima serie: quella tra Torino e Parma prevista per le 15. E’ l’Ansa a darne notizia. Azzerato, praticamente, il programma del turno previsto per il primo pomeriggio. Oltre alla gara in terra piemontese, infatti, ieri era stata comunicata la non disputa di Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari.