Coronavirus, rinviata Juventus-Inter: il tweet di Lapo Elkann sulla decisione e su Agnelli [FOTO]

Il rinvio della partite del campionato di Serie A, a causa del Coronavirus continua a portare grandi discussioni. In particolar modo a lamentarsi sono gli interisti che dovranno disputare diversi match ravvicinati nel mese di maggio. Prova a gettate acqua sul fuoco Lapo Elkann che su Twitter ha pubblicato alcuni messaggi. “Prima di essere juventini, interisti ecc… siamo italiani. Non dimentichiamocelo mai”. Nel tweet anche un messaggio per il cugino Andrea Agnelli, accompagnato da un #ForzaAndrea. Il messaggio è rivolto a chi nelle ultime ore sta polemizzando contro la decisione del rinvio: “Viene da chiedermi perchè molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di TUTTI”.

