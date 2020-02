Il Coronavirus rischia di fermare l’Atalanta: “non sappiamo se potrà venire a Valencia”

Il Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze anche al mondo del calcio. Sono a rischio le prossime partite, anche a livello europeo. In dubbio il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Valencia e Atalanta, con gli uomini di Gasperini chiamati a mantenere il risultato di 4-1 dell’andata. Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana ha detto: “Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui”.

Ecco le dichiarazioni a a Onda Cero. “È la squadra di Bergamo? Quindi è in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui”.