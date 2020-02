Coronavirus, c’è il ritorno di Europa League: ecco la decisione su Inter-Ludogorets

Coronavirus – Dopo la vittoria in Bulgaria di qualche giorno fa, l’Inter ha messo più di un mattoncino verso la conquista degli ottavi di Europa League. Giovedì infatti, nel ritorno a San Siro contro il Ludogorets, basterà gestire il vantaggio. Ma a preoccupare di più in casa nerazzurra, così come nel resto d’Italia, è l’emergenza Coronavirus. Oggi, in Serie A, sono state annullate quattro partite, tra cui appunto quella tra Inter e Sampdoria che si sarebbero dovute affrontare nel posticipo.

Oltre al problema temporale legato al fitto calendario di impegni, che complica e non poco la data di un eventuale recupero, la compagine milanese deve far fronte alla grana legata alla sfida nella competizione europea. Quale la soluzione? Così come evidenziato da Gazzetta.it, pare proprio che la gara si svolga a San Siro, ma a porte chiuse. Secondo la rosea, anzi, mancherebbe soltanto l’ufficialità, e la decisione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore dopo l’ok del Comune e della Regione.