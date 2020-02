Coronavirus, sale ancora il bilancio dei contagiati in Italia: superato il Giappone. Dramma in Corea del Sud

Coronavirus – Continua a salire il numero di persone contagiate in Italia. Il bilancio è di 966 casi. Superato, così, il Giappone, fermo a 939. Drammatica è però la situazione in Corea del Sud: 813 nuovi contagiati per un totale di 3150 e 17 morti.

Tornando all’Italia, la situazione si è aggravata soprattutto per il boom di nuovi casi in Veneto. 191 contagiati, di cui ben 109 sono asintomatici, 35 i ricoverati totali di cui 11 in terapia intensiva, 6 dimessi in isolamento, 39 in stato clinico non noto. 2 i decessi. Anche in Campania 7 nuovi casi, con un bilancio totale che sale a 11. Altri contagiati anche nelle Marche (11 complessivi), mentre in Liguria i contagi salgono a 44.