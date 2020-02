Coronavirus, sale ancora il bilancio di morti e contagiati: 374 casi, deceduto un 69enne di Lodi

Coronavirus – Sale ancora il bilancio di morti e contagiati in Italia. Il nuovo dato fornito dal Commissario straordinario Angelo Borrelli è di 374 casi, 52 in più rispetto a ieri pomeriggio. Le vittime sono adesso dodici, l’ultima è un 69enne di Lodi deceduto in Emilio Romagna. Aveva patologie respiratorie pregresse. Borrelli ha anche spiegato che la maggior parte dei contagiati sono in isolamento domiciliare perché al momento non hanno bisogno di assistenza medica. Il bilancio complessivo è di 9.462 tamponi, ciò vuole dire che oltre nove mila persone controllate sono risultate negative al virus.

In conferenza stampa il commissario Borrelli ha spiegato che “ieri si è convenuto su una centralizzazione dell’acquisto delle mascherine per gli operatori sanitari in capo al dipartimento della protezione civile. Abbiamo messo in piedi un canale per la fornitura del materiale. Oggi abbiamo deciso quali quantità destinare alle diverse regioni, nella serata avremo le prime mascherine distribuite alle regioni”. Questo il resoconto completo regione per regione.

Lombardia 258 casi (9 morti)

Veneto 71 casi (2 morti)

Emilia Romagna 30 casi (1 morto)

Sicilia 3 casi

Piemonte 3 casi

Lazio3 casi (la coppia di cinesi ricoverati Spallanzani dal 29 gennaio e il ricercatore dimesso perchè guarito)

Toscana 2 casi

Liguria 2 casi

Trentino Alto Adige 1 caso

Marche 1 caso