Coronavirus, altra partita di Serie A a rischio rinvio [NOME e DETTAGLI]

Continua l’allarme Coronavirus nel calcio. A risentirne pesantemente anche il campionato di Serie A. Già tante le gare rinviata in questa ventiseiesima giornata, tra le quali il big match Juventus-Inter. Altra partita a rischio. Si tratta di Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo alle 20,45. La Liguria è tra le regioni colpite e questo potrebbe spingere verso questa decisione. “E’ ancora in corso qualche riflessione sullo svolgimento della partita Sampdoria-Verona in programma lunedì sera a Genova, perchè si gioca a Genova, che da lunedì sarà una zona ‘verde’, ma c’è la possibilità che possano seguirla anche tifosi provenienti dalla vicina Savona. Decideremo domani“. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti spiegando che “l’obiettivo mio e del sindaco Bucci è di fare giocare la partita a porte aperte”.