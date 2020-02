Coronavirus in Serie A, l’elenco completo delle partite a porte chiuse: quattro certe e due in dubbio

L’emergenza Coronavirus è sempre più evidente, l’epidemia sta dilagando in diverse parti del mondo e ha colpito anche l’Italia. Nel nostro paese sono stati riscontrati diversi contagi ed anche i primi morti, nonostante le rassicurazioni la situazione rimane comunque preoccupante. Ovviamente sono arrivate conseguenze anche per il mondo del calcio, già lo scorso weekend sono state rinviate delle partite. E sono in arrivo provvedimenti anche per i prossimi appuntamenti. Già nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità delle porte chiuse per la sfida Inter-Ludogorets. Manca ancora la conferma, ma certamente anche altre sfide si disputeranno senza pubblico. Ecco la situazione nel dettaglio riguardante la prossima giornata in Serie A.

SABATO 29 FEBBRAIO

Lazio-Bologna ore 15: porte APERTE

Udinese-Fiorentina ore 18: porte CHIUSE (ancora in dubbio, potrebbe essere posticipata di lunedì. Ed in quest’ultimo caso si giocherebbe a porte aperte).

Napoli-Torino ore 20.45: porte APERTE

DOMENICA 1 MARZO

Milan-Genoa ore 12.30: porte CHIUSE

Lecce-Atalanta ore 15: porte APERTE

Parma-SPAL ore 15: porte CHIUSE

Sassuolo-Brescia ore 15: porte CHIUSE

Cagliari-Roma ore 18: porte APERTE

Juventus-Inter ore 20.45: porte CHIUSE

LUNEDÌ 2 MARZO

Sampdoria-Hellas Verona ore 20.45: porte APERTE (ancora in dubbio)