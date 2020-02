Coronavirus, la Serie A fa i conti: perdite per oltre il 10%, Inter e Juventus da record

La Serie A gioca a porte chiuse. Nel prossimo weekend, molte gare saranno senza spettatori allo stadio. L’emergenza Coronavirus rischia di minare non solo la salute pubblica ma anche l’aspetto economico di Paese e società di calcio. Qualora si arrivasse a giocare diversi turni di campionato a porte chiuse, il bilancio dei club potrebbe risentirne particolarmente. Analizzando la classifica dei 10 incassi record del calcio italiano 9 di essi sono collegati a Inter, Milan e Juventus. Le tre società giocheranno i prossimi turni in aree contaminate dal virus e le casse piangeranno. Per non parlare poi di alberghi, merchandising, musei, bibite e cibo. Alcune partite di grande impatto pesano per oltre il 10 per cento sugli incassi di una stagione Merchandising, cibo e bevande, infatti, possono fruttare 300.000 euro in una partita di cartello.