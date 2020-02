Coronavirus, si ferma ancora il calcio: sospeso un intero campionato [DETTAGLI]

Continua l’emergenza Coronavirus. Il calcio si ferma anche in Svizzera. La federazione elvetica ha annunciato di aver sospeso i campionati nazionali e bloccato tutti gli eventi con più di mille persone. A causa del crescente numero di casi di Coronavirus segnalati nel Paese, il governo federale svizzero ha ordinato oggi a Berna l’annullamento di tutte le manifestazioni. Il divieto entra in vigore immediatamente e vige almeno fino al 15 marzo 2020. Potrebbero esserci anche ripercussioni sull’Europa League. Il Basilea, infatti, sarà protagonista degli ottavi di finale e in caso di gara d’andata in casa potrebbe veder rinviato il proprio impegno internazionale.