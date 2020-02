Coronavirus, Son in quarantena: l’attacco del Tottenham è decimato

L’emergenza Coronavirus colpisce anche il Tottenham. Il calciatore coreano Son Heung-min sarà messo in quarantena al suo rientro in Inghilterra. L’attaccante si è recato in patria per un intervento al braccio e con ogni probabilità dovrà sottoporsi alla misura restrittiva come imposto dalla OMS. Un problema in più per José Mourinho, alle prese già con diversi infortuni nel reparto offensivo, su tutti quello di Kane. Proprio l’allenatore portoghese ha parlato a “Football London”: “Penso che dovremmo essere molto cauti. Devo solo accettare le decisioni delle autorità. Non sono nessuno per commentare questa situazione. So solo che Son tornerà in Inghilterra molto presto. Quindi, ovviamente, dovrà seguire alcuni protocolli di sicurezza perché arriva da Seoul. Quando sarà a pieno regime, proveremo a riaverlo per alcune partite. C’è una buona possibilità che prima della fine della stagione, Harry (Kane, ndr) e Son possano giocare una partita insieme”.