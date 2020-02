Coronavirus, il telefono di Marotta è bollente: caos Inter, il recupero con la Samp e lo scontro scudetto

Il Coronavirus ha già condizionato il percorso di alcune squadre del campionato di Serie A. Il club che potrebbe risentirne di più dell’epidemia è l’Inter, i nerazzurri sono in corsa per la vittoria dello scudetto e per l’Europa League. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, quella di ieri è stata una giornata bollente, in particolar modo Marotta ha effettuato alcune chiamate per trovare date utili per il recupero della partita rinviata contro la Sampdoria. La squadra di Conte avrebbe voluto giocare. Per il momento l’unica data disponibile per giocare contro i blucerchiati è quella del 20 maggio, quattro giorni prima dell’ultima giornata. Una certezza riguarda la sfida di Europa League contro il Ludogorets: si giocherà giovedì a San Siro, a porte chiuse. Situazione delicata per la prossima giornata, l’ipotesi più probabile al momento è quella di giocare le partite a porte chiuse, tra queste ovviamente anche il big match tra Juventus e Inter. La decisione che verrà presa in riferimento allo scontro scudetto porterà inevitabilmente delle reazioni e polemiche.