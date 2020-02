Coronavirus, Udinese-Fiorentina lunedì a porte aperte? Ecco perchè è possibile

Allarme Coronavirus. Pesantissime conseguenze anche per il campionato di Serie A, diversi match si disputeranno a porte chiuse. Ancora manca il comunicato ufficiale ma dovrebbe trattarsi di: Milan-Genoa-Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Inter-Juventus. Il posticipo tra Sampdoria e Verona dovrebbe disputarsi regolarmente a porte aperte, la situazione più incerta riguarda Udinese-Fiorentina. Il match al momento è previsto per sabato alle 18, in questo caso si giocherebbe sicuramente senza spettatori. L’idea sembra quella di posticipare la partita a lunedì alle 20.45 per permettere la presenza del pubblico. Ma perchè sabato o domenica a porte chiuse e lunedì a porte aperte? Ecco svelato il motivo. In Friuli (come anche in Liguria), è stata istituita un’ordinanza che non permette la disputa di eventi fino a domenica con la presenza di spettatori per l’emergenza Coronavirus. Va specificato che nelle due regioni si sono verificati solo casi sospetti. Le altre 4 partite si giocheranno a porte chiuse perchè i casi sono stati accertati. Nel caso in cui i casi in Liguria e Friuli non dovessero essere confermati, non esiste motivo dunque di continuare con le ‘restrizioni’ e quindi l’ordinanza terminerebbe con la possibilità di disputare le partite a porte aperte.