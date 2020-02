Coronavirus – Dopo la decisione comunicata ieri sera da Giuseppe Conte, di rinviare tutte le attività sportive in programma in Lombardia e Veneto, tra cui anche tre partite di Serie A, il presidente della FIGC Gabriele Gravina vuole muoversi anche per quanto concerne l’attività delle squadre nazionali. Presente una task force di medici della federazione per analizzare la situazione dell’emergenza Coronavirus. Intanto sono stati rinviati gli stage delle nazionali Under 19 maschi e femminile.