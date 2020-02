Criscitiello: “Alla Juve siamo ai titoli di coda, com’è cambiata senza Marotta…”

Michele Criscitiello prova a dire la sua sul momento attuale della Juventus. Lo fa nel suo editoriale su Tuttomercatoweb. Lancia qualche campanello d’allarme e difende Sarri, discutendo invece qualche scelta della società e mettendo in evidenza l’assenza di Marotta. Ecco uno spaccato del suo pensiero.

“La sensazione è che a Torino siamo ai titoli di coda più che di fronte ad un nuovo progetto. Sarri ha bisogno di tempo, la Juventus no. Non se lo può permettere. Nessuno discute l’allenatore toscano (forse i tifosi e una parte di stampa) ma il problema non è l’allenatore che ha dimostrato negli anni di essersi meritato la Juventus. Ma un conto è arrivare a Torino con Marotta, un altro conto è arrivare alla Juventus e trovare la festa finita. Possiamo parlare per ore ma la figura di un top manager fa la differenza. Vedete come l’Inter è cambiata con Marotta e, dispiace dirlo, vedete anche la Juventus come è cambiata senza. Ora dovrebbe prendere in mano la situazione, come fece anni fa, Andrea Agnelli e rimangiarsi qualche scelta ché non è sempre una vergogna. Ha fatto mille cose buone alla guida dei bianconeri e ha riportato la Juventus a stradominare in Italia. Non è detto che questa squadra non arrivi fino in fondo in Europa. Ha calciatori e caratteristiche per entrare, almeno, tra le prime 4 in Europa. Sarri ha bisogno di essere supportato e sono il primo a sostenere che le squadre le fanno i dirigenti e non gli allenatori ma se, in sede di mercato, non teniamo in considerazione il modo di giocare del nostro allenatore significa fare autogol all’incrocio dei pali. Sarri ha una squadra che non è la sua squadra. Mancano, ad alcuni calciatori della Juventus, delle caratteristiche di base per il gioco di Sarri. Inoltre ha perso Chiellini al via e quando ha preferito, giustamente, Demiral a De Ligt ha perso anche l’ex difensore del Sassuolo per la gioia di chi aveva speso una vagonata di soldi per l’olandese di Mino. Rabiot lo stiamo ancora aspettando e stiamo ancora aspettando le partenze di Dybala e Higuain. Centrocampo bianconero non pervenuto e se questi sono i presupposti per un nuovo ciclo preferiamo il triciclo. Per tornare a casa”.