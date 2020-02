“Cristiano Ronaldo non ha dimostrato delicatezza”, l’accusa al calciatore della Juventus

Cristiano Ronaldo è sempre un grande protagonista in campo e non solo, nelle ultime ore si è parlato molto del portoghese anche per la sua presenza come ospite a Sanremo. Non sono mancate le polemiche per il portoghese, nel dettaglio nel mirino il gesto del calciatore che durante la serata dell’Ariston ha portato in “dono” ad Amadeus la maglia della Juventus.

LA REAZIONE DI MASINI – “Cristiano Ronaldo poteva avere un po’ più di delicatezza, siamo in Italia, in Italia ci sono tante squadre, poteva portare la maglia del Portogallo .Se mi metterei la maglia della Juve per gioco? Per gioco farei tutto, io sono sportivo e riconosco la grandezza della Juventus – ha detto il cantante in conferenza stampa – e vedo anche il motivo per cui non ci sono in altre città le possibilità di costruire un indotto simile e vediamo gli stadi cadere a pezzi”.