De Sciglio dorme, ma Ronaldo salva ancora la Juve. Milan, quanti rimpianti: e al ritorno sarà decimata

Doccia fredda. Il Milan sembra essere abbonato. A distanza di quattro giorni dal pazzo derby della Madonnina, rossoneri di nuovo illusi. Vanno in vantaggio, e anche con merito. Ma poi sale in cattedra il “solito”. Ronaldo vola in rovesciata, si guadagna il rigore e lo realizza. Il primo atto della semifinale di Coppa Italia finisce 1-1. A Torino, al ritorno, i rossoneri saranno però decimati: mancheranno infatti, perché ammoniti e già diffidati, Ibrahimovic, Theo Hernandez (poi comunque espulso) e Castillejo.

La partita. La partenza della squadra di Pioli sembra essere identica a quella di domenica sera. Aggressività, intensità, raddoppi sistematici e tanta organizzazione. Ma i pericoli arrivano tutti da lontano. Ci provano diverse volte da fuori, Calhanoglu e compagni, ma Buffon risponde sempre presente e si guadagna la palma di migliore in campo nel primo tempo, il quale si conclude a reti bianche.

Palma di migliore in campo che, nella ripresa, il portiere della Juventus perde. Ma la colpa non è totalmente sua, anzi. Cross dalla destra, De Sciglio volge lo sguardo in tribuna (forse c’era qualche familiare e lo voleva salutare) e si dimentica di Rebic, che con un tocco “sporco” beffa un Buffon poco reattivo e forse sorpreso. Ma il Milan è avanti con merito, ha creato di più. Anzi, ha creato solo lei. Perché la Juve è spenta e non riesce ad accendersi. Ma è giusto che i “regali” vengano compensati. E così, dopo quello di De Sciglio, arriva quello di Theo Hernandez, che decide bene di falciare Dybala e prendersi il secondo giallo, che vuol dire doccia anticipata. “Assist” involontario alla Juve, che però non sembra afferrare. Romagnoli e compagni si chiudono bene, poi la giocata: Ronaldo vola in rovesciata, Calabria tocca col braccio largo e l’arbitro Valeri assegna penalty dopo consulto al Var. Il portoghese non sbaglia: finisce 1-1.