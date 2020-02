Del Piero: “Guardiola alla Juve? La squalifica del City potrebbe incidere. Sarà un’estate calda”

Guardiola alla Juventus. Si diceva la scorsa estate, si dirà (molto probabilmente) anche nella prossima. Alessandro Del Piero, ex capitano e numero 10 bianconero, intervistato da “Sky Sports UK” ha parlato proprio dell’allenatore spagnolo e di quanto l’esclusione del Manchester City dalla Champions possa pesare: “Credo che Guardiola sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio. La squalifica in Europa potrebbe incidere parecchio. Se Guardiola e i giocatori del City useranno quello che è successo come motivazione in più, traendo energia positiva da una cosa negativa potrebbero puntare a vincere la coppa prima di essere esclusi“.