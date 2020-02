Diletta Leotta: “Le mie foto hackerate? Ecco com’è andata. Corteggiatori? Qualche calciatore forse…”

Tra le protagoniste della prima serata di Sanremo, Diletta Leotta è ovviamente molto conosciuta nel mondo del calcio per essere stata conduttrice di alcuni programmi Sky e adesso inviata Serie A per Dazn. Si è concessa ai microfoni di Chi per una lunga intervista, in cui ha anche parlato di qualche corteggiatore negli ambienti del pallone e delle sue famose foto hackerate e finite in rete.

“Quanti bomber ci hanno provato? Non solo i calciatori, mi capita di ricevere messaggi carini in generale, forse qualche calciatore mi avrà scritto nella posta privata di Instagram, ma non l’ho mai aperta. Le foto hackerate? I miei capi di Sky mi dissero subito: ‘Non hai fatto niente di male, torna alla tua vita normale, al tuo lavoro’. Due giorni dopo ero in collegamento da Bari, ed era pieno di giornalisti. Mi sentivo debole ed esposta, ma nessuno mi ha fatto domande su quel tema e la piazza è stata calorosa. Lì ho capito che l’avrei superata”.