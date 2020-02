Dramma nel mondo del calcio, allenatore muore per un cancro [NOME e DETTAGLI]

L’allenatore dell’accademia dell’Hull City, Kris Blakeston, è deceduto, a 40 anni. Blakestone ha lavorato nelle giovanili per quasi 14 anni in vari ruoli e con tutte le fasce d’età ed è stato responsabile degli Under 13 in questa stagione. L’Hull City ha twittato una lunga dichiarazione in omaggio al “membro eccezionale della squadra” dopo la tragica notizia.

Si legge: “L’Hull City è profondamente scioccato e rattristato dalla notizia della scomparsa del coach dell’Accademia Kris Blakeston a seguito di una breve battaglia contro il cancro. Kris è stato uno dei membri più longevi del personale dell’Accademia, avendo lavorato nell’assetto giovanile del Club per quasi 14 anni in una varietà di ruoli di coaching con tutte le età. Ha avuto un impatto enorme sulla vita di tanti attraverso il suo lavoro – sia i giocatori che hanno continuato a godere della carriera nel gioco sia quelli che hanno seguito altri percorsi lontano dal calcio. Un membro eccezionale della squadra, la sua personalità, il suo fascino e il suo senso dell’umorismo contagioso mancherà molto a tutti all’Accademia – staff, giocatori e genitori – che sono stati abbastanza fortunati da lavorare con lui. Tutti al Club vorrebbero trasmettere i loro pensieri e le loro più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Kris e chiedere cortesemente che la loro privacy sia rispettata in questo momento difficile.”