“Durissima pena per Commisso dopo le esternazioni contro la Juve”, il tweet sul patron viola [FOTO]

Nella giornata di oggi, ma già dopo il fischio finale di ieri era evidente, non si è parlato d’altro che di Juve-Fiorentina. Poco del match in sé, tanto delle polemiche per alcuni episodi arbitrali riguardanti i due rigori concessi ai bianconeri. Prima gli sfoghi di Commisso e Ceccherini, poi la risposta di Nedved, dopo ancora gli interventi di Piccinini, Frey e compagnia.

Ma un po’ di ironia può servire magari per smorzare gli animi. E’ quella che mette sempre, nei suoi pensieri, Gene Gnocchi. Sul suo profilo Twitter, il noto comico si è interessato alla questione: “Durissima pena per Comisso dopo le esternazioni contro la Juve. Dovrà assistere a tutte le serate del Festival”, ha scritto. Tweet legato a doppio filo, ovviamente, al Festival di Sanremo, che inizierà nella serata di domani.