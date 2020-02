Eibar-Real Sociedad rinviata, il motivo è insolito: la colpa è di una frana [DETTAGLI]

La partita della Liga fra Eibar e Real Sociedad, derby del territorio basco della Guipuzcoa, in programma oggi allo stadio Ipurua, è stata rinviata per la “pessima qualità dell’aria” nella zona circostante lo stadio. Ciò si deve alla frana avvenuta nella discarica di Zaldibar, che si trova a otto chilometri dall’impianto che avrebbe dovuto ospitare il match.

“Su richiesta della Liga e della federcalcio, aderendo alla richiesta del dipartimento Salute del governo basco – è scritto in una nota diffusa dalla Real Sociedad -, che ha consigliato di non far svolgere attività all’aria aperta nelle zone di Eibar, Ermua e Zaldibar, la Real Sociedad e l’Eibar hanno preso la decisione che non si giochi la partita in programma allo stadio Ipurua”. Poco dopo è arrivata la conferma della Rfef, la federcalcio spagnola, che la partita era stata rinviata.