Emergenza Coronavirus, giornata drammatica in Italia: aumenta il numero di morti e contagiati

Continua l’emergenza Coronavirus, la situazione è sempre più delicata anche in Italia. Si stanno prendendo tutte le misure per evitare il propagarsi del contagio, ma la condizione è peggiorata nelle ultime ore. Altri 8 morti nel nostro paese (in totale sono 29 i decessi).

Oggi ci sono stati 6 morti in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Altre 4 persone, invece, sono guarite in Liguria, portando il numero dei guariti a 50. Le persone ad oggi contagiate sono 1.049, esclusi i morti e i guariti. Complessivamente il numero di contagi in Italia è salito a 1.128.

Tra le 1.049 persone che oggi risultano contagiate, il 52% si trova in isolamento domiciliare perchè non ha sintomi o ha sintomi talmente tanto lievi che non richiedono un ricovero in Ospedale. Invece 401 sono ricoverati con sintomi (il 38% del totale) e 105 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10% del totale).