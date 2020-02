Emergenza Coronavirus, nuovo caso in Sicilia: “arriva dal Nord” [DETTAGLI]

“A Catania purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di una donna, risultata positiva ai primi due tamponi. E’ già ricoverata. Arrivava da Milano dove era andata a trovare la figlia. Aspettiamo l’esito dello Spallanzani“, sono le dichiarazioni del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. “La nostra la rabbia è questa: tutti i casi registrati in Sicilia arrivano dal Nord. Per questo chiediamo al Governo nazionale di accentuare i controlli. E’ mai possibile che chi arriva dalla Lombardia e dal Veneto non sia controllato? Che si possa arrivare in porto e non essere controllato? Quanti pullman arrivano qui passando dallo Stretto senza controlli?“.

Coronavirus, gli altri casi

I casi totali di Coronavirus in Spagna sono 12: lo ha confermato il Ministero della Sanità spagnolo precisando che sono 4 a Tenerife (i turisti italiani), 1 nell’isola di La Gomera, 2 in Catalogna, 2 a Valencia, 2 nella Comunita’ di Madrid e uno a Siviglia.

Il ministero della Sanità di Israele ha confermato il primo contagio nel Paese: si tratta di un uomo rientrato quattro giorni fa dall’Italia e posto in quarantena all’ospedale di Sheba vicino a Tel Aviv.