Emergenza Coronavirus, paura anche in casa Juventus: il provvedimento dei bianconeri [DETTAGLI]

Continua l’emergenza Coronavirus, oggi la situazione è tornata ad aggravarsi in Italia: 5 morti e 250 nuovi contagiati rispetto a ieri, per un totale di 17 morti e 650 casi di contagio. Guarite, invece, 45 persone. E’ risultato positivo anche un calciatore della Pianese, il club toscano ha giocato domenica scorsa contro la Juventus U23 e per questo motivo sono stati presi dei provvedimenti anche per la prima squadra. Nel dettaglio erano presenti tra campo e panchina calciatori a contatto con la prima squadra: si tratta di Coccolo, Muratore, Olivieri, Wesley, Portanova, Peeters. La Juventus sta monitorando le loro condizioni di salute, e precauzionalmente ha deciso di non far allenare nessuno con il gruppo guidato da Maurizio Sarri.