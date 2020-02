Emiliano Bonazzoli a CalcioWeb: “ecco perchè è finita con il Verona”. Poi si sbilancia sulla Lazio da scudetto e su Samp e Fiorentina

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, le squadre del massimo torneo italiano sono al lavoro per preparare i prossimi impegni. Per lo scudetto è corsa a 3 con Inter, Juventus e Lazio pronte a darsi battaglia fino alla fine, emozioni anche per la corsa Champions League, Europa League e salvezza. Motivo di grande interesse è anche il calcio femminile, negli ultimi giorni Emiliano Bonazzoli ha lasciato la panchina dell’Hellas Verona donne, una scelta presa in comune dalle parti per il bene della squadra. L’ex attaccante è un uomo di calcio a 360°, conosce tutto anche sulle categorie inferiori, ha lasciato un grande ricordo tra i tifosi della Reggina ma è stato protagonista anche con altre maglie come Sampdoria e Fiorentina. Abbiamo contattato Bonazzoli, ecco le indicazioni da parte dell’ex attaccante ai microfoni di CalcioWeb.

L’ADDIO AL VERONA – “E’ finita dopo una serie di risultati negativi, le prestazioni erano comunque buone ma per cambiare rotta abbiamo deciso per il divorzio, è stata una decisione consensuale, anche io ho fatto delle valutazioni ed è stato concordato di dare una scossa all’ambiente per provare a raggiungere la salvezza”.

LA FIORENTINA E LA SAMP, DUE EX SQUADRE – “La Fiorentina sta disputando una stagione di alti e bassi, Iachini è un allenatore preparato che può risollevare ancora di più in classifica. Sta crescendo di condizione e sta trovando l’equilibrio anche considerando la nuova proprietà, la Fiorentina merita di tornare nelle posizioni alte della Serie A, Commisso è sulla buona strada”.

“La Sampdoria sta trovando invece troppi problemi, hanno inciso i cambi di allenatore da Giampaolo a Di Francesco a Ranieri, i tanti cambi in panchina non sono sempre positivi. La situazione è megliorata rispetto all’inizio della stagione ma non è ancora salva”.

LA LAZIO ED IL SOGNO SCUDETTO – “La Lazio può giocarsela per lo scudetto. L’ossatura della squadra sta facendo la differenza, poi c’è un allenatore da tanti anni e questo aiuta molto, è una famiglia che sta tirando fuori il massimo, gioca un bel calcio e potrà arrivare molto lontano”.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE – “Juventus e Napoli hanno le carte in regola per fare molto bene, la Champions è diversa dal campionato, la Juve è stata costruita più per la Champions, il Napoli sembra uscito dalla crisi e può contare su un allenatore preparato come Gattuso”.