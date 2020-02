L’Empoli adesso è inarrestabile: colpo grosso contro il Perugia, si aprono scenari di promozione

Come può cambiare il campionato di una squadra in poche settimane. Stiamo parlando dell’Empoli, dall’incubo retrocessione al sogno promozione il passo è stato breve. Arriva la quarta vittoria consecutiva nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie B, l’allenatore Pasquale Marino ha veramente ribaltato la squadra con semplici mosse. La partita contro il Perugia sembrava indirizzato verso lo 0-0, il guizzo decisivo arriva a tempo quasi scaduto. All’89’ è Frattesi a realizzare la rete del successo ospite. L’Empoli vola in classifica ed entra virtualmente in zona playoff. Incredibilmente può tornare in corsa anche per il secondo posto, al momento distante 7 punti. Terza sconfitta di fila per gli uomini di Cosmi, fermi a 33.