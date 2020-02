Everton-Crystal Palace, Sidibe ritarda il cambio per andare in bagno: Ancelotti la prende male [VIDEO]

La Premier League è in campo per la giornata di campionato, nel match di oggi giocano Everton e Crystal Palace, partita molto importante per la classifica di entrambe. L’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti ha portato subito gli effetti sperati, l’Everton è diventata una squadra temibile per tutti gli avversari. Il risultato parziale contro il Crystal Palace è di 1-0, gol di Bernard su assist di Walcott. Poi simpatico siparietto ed esattamente al 26′, infortunio proprio per l’ex Arsenal, al suo posto è pronto ad entrare Sidibe, il calciatore francese di origine maliane scappa però negli spogliatoi per… andare in bagno. L’episodio ha fatto infuriare Ancelotti che con gesti plateali ha manifestato tutto il disappunto. In basso ecco il video dell’episodio.

Look I ain’t one to say some footballers are thick but I’ll leave this here #everton #sock #sidibe pic.twitter.com/pin8x9rQLe — CC (@curtiscrockett) February 8, 2020