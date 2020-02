“Ho falsificato l’età per giocare a calcio, in Africa lo fanno tutti”: clamorosa confessione di un ex calciatore

“Come tutti i senegalesi ho abbassato la mia età per poter diventare professionista. In Africa se non abbassi l’età non potrai mai diventare professionista. È una verità, piaccia o meno. Ed è certo che in Senegal lo fa il 99% dei calciatori. Il senegalese in generale è molto piccolo e se va in Europa a 20 anni troverà dei 15enni più forti di lui”. Sono dichiarazioni clamorose quelle rilasciate, nel corso di un’intervista, da parte di Guirane N’Daw, ex calciatore che ha giocato in Europa in Inghilterra e Francia, tra Birmingham, Saint-Etienne e Nantes.