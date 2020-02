Feltri offende i napoletani: “Li invidio. Hanno avuto solo il colera, niente in confronto al Coronavirus”

Vittorio Feltri, noto giornalista e direttore di “Libero”, si è reso protagonista di un deprecabile episodio. Un suo tweet ha scatenato l’ira dei napoletani, offesi per il contenuto. Il tema è il Coronavirus, che ha fatto scattare l’allarme anche in Italia con i casi accertati in Lombardia, regione di Feltri (bergamasco). “Da lombardo devo ammettere che invidio i napoletani, che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona”. Un pensiero che, ovviamente, ha scatenato i napoletani e non solo, indignati per quanto scritto dal giornalista. In basso il tweet.

Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona. — Vittorio Feltri (@vfeltri) February 21, 2020