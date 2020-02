Fenerbahce, attimi di paura e tensione: i tifosi contestano il presidente, lui li ‘affronta’ [VIDEO]

Attimi di paura e tensione in Turchia, durante il match giocato tra Fenerbahce e Galatasaray conclusosi sul risultato di 1-3. Il presidente del Fenerbahce Ali Koç, che si trovava sugli spalti, è stato pesantemente insultato dalla tifoseria. E così, per il nervosismo, non ci ha visto più, decidendo di scendere dall’impalcatura per affrontare faccia a faccia i contestatori. Dal video non è possibile vedere realmente cosa accada, ma le urla di qualche tifoso dimostrano i momenti di tensione vissuti. Il VIDEO qui di seguito.

Ahmet Çakar : 25Milyon Fenerbahçe taraftarına FB ti dünya kulübü yapacağız diye vizyonla geldin , mahalle takımına çevirdin.

Gelen tokatlıyor giden tokatlıyor… Fatih Terim’e sicil göndermesi yaptın bu da senin siciline yazdı !!! pic.twitter.com/KpX2NYs3ef — SirGARCİA (@erdtekin) February 23, 2020