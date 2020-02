Fenerbahce-Galatasaray è guerriglia: i bambini piangono, i tifosi lanciano pietre e seggiolini [FOTO e VIDEO]

Una vittoria storica quella del Galatasaray sul campo del Fenerbahce. Non succedeva dal 1999. Ieri, invece, la squadra di Fatih Terim ha battuto gli acerrimi rivali per 1-3. Qualche giovane tifoso del Fenerbahce ha pianto, altri hanno divelto i seggiolini dalle tribune e li hanno lanciati in campo. I supporters del Galatasaray, invece, hanno festeggiato nelle principali vie di Istanbul. Nelle zone di Central Sumer Square e Mimar Sinan Park, luoghi dove i tifosi hanno acceso fumogeni, è scoppiata una rissa. Le due “bande” rivali si sono attaccate a vicenda lanciando secchi, pietre e bastoni per strada, e prese a pugni e calci. Squadre di polizia civile, guardie di quartiere e negozianti del bazar sono intervenuti nella lotta che ha avuto luogo. I sostenitori che non si sono calmati sono stati neutralizzati.