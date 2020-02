“Mio figlio assente a scuola, andrà a vedere Atalanta-Valencia”, la giustificazione scritta di un papà tifoso

“Papà, papà, voglio andare a vedere la partita dell’Atalanta con te”. “Va bene figliolo, caschi il mondo verrai. Non c’è impegno che tenga”. Eh, però ho il rientro a scuola”. “Non ti preoccupare, faremo una bella giustificazione scritta”. Ci piace pensare che sia andata così. Siamo amanti del lato romantico del calcio, quello fatto dalle storie belle e sicuramente inedite.

Come quella rappresentata da una foto che ritrae la giustificazione scritta di un papà tifoso il quale farà saltare il rientro pomeridiano al proprio figlio per andare a vedere la partita di Champions League tra Atalanta e Valencia, evento storico per tutta la Bergamo calcistica. “Si informa che oggi pomeriggio Edoardo sarà assente per impegni storico-culturali. Assisterà col papà ad una pagina di storia di Bergamo. Forza Atalanta!”. E’ quanto si legge nella giustificazione. L’immagine è stata twittata dal sindaco della città lombarda, Giorgio Gori, accompagnata dalla scritta: “#AtalantaValencia, ci siamo! #GoAtalantaGo”. Insomma, poco importa se si salta un giorno di scuola. A Bergamo, questa sera, una vetrina più unica che rara. Ma la speranza, per tutti gli italiani e appassionati di calcio, è che non sia l’unica…