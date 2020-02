Atalanta ‘bella fuori’, Fiorentina con poca fede in… Chiesa: finisce 1-2. Le pagelle di CalcioWeb

Due cose sono certe nella vita: la morte e la vittoria dell’Atalanta fuori casa. Se gli orobici in casa non hanno fatto benissimo di recente, lo stesso non si può dire del percorso in trasferta. Anche se combattuta, e non contrassegnata dalla solita goleada, la partita è stata appannaggio della compagine di Gasperini, la quale ha avuto la meglio in rimonta di una Fiorentina coriacea.

E’ infatti proprio la squadra viola ad andare in vantaggio: ci pensa Chiesa con un tiro dal limite a trafiggere un non irresistibile Gollini. L’Atalanta, che fino allo svantaggio era più volte andata vicina al gol, tiene i colpi in canna per la ripresa. Prima è Zapata a ribadire in rete, da due passi, un pallone proveniente da Gomez. Poi è Malinovskyi, entrato in campo intorno all’ora di gioco al posto di Pasalic, a battere Dragowski da posizione importante. Nell’occasione, mezza papera del portiere dei toscani, che si lascia quasi sfilare dalle mani il pallone. Inutile forcing finale dei locali, i nerazzurri di Gasperini possono esultare. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 5; Milenkovic 6, Pezzella 5.5, Igor 6; Lirola 6, Benassi 6 (85′ Badelj sv), Pulgar 6.5 (79′ Sottil sv), Castrovilli 6, Dalbert 6.5; Chiesa 7, Cutrone 6 (46′ Vlahovic 6.5).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 6, Palomino 6.5, Djimsiti 6; Castagne 6, Freuler 6, Pasalic 6.5 (64′ Malinovskyi 7), Gosens 6.5; Gomez 7 (9′ Tameze sv); Ilicic 7, Zapata 7.