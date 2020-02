Firmino, che attacco dall’ex ds dell’Hoffenheim! “Quando arrivò in Europa sembrava mia nonna”

Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, è uno dei calciatori più apprezzati a livello europeo. I suoi inizi all’Hoffenheim, però, non furono dei migliori. L’ex direttore sportivo della squadra tedesca Ernst Tanner ha mandato una frecciata al brasiliano ai microfoni di Bleacher Report: “Avreste dovuto vedere le statistiche che ha fatto registrare quando è arrivato in Europa. In Germania facciamo test di resistenza, quelli del sangue sono abbastanza precisi. Firmino ha mostrati i numeri peggiori che io abbia mai visto, era anche peggio di mia nonna. Erano così bassi che si poteva pensare che non avesse mai giocato a calcio“. Nessun dubbio, invece, sulle qualità tecniche: “Ero certo che sarebbe diventato il miglior giocatore della Bundesliga. Nel mio rapporto di scouting penso di avergli dato otto o nove su dieci. Tutti all’Hoffenheim erano sorpresi da questa mia scelta. L’ho valutato così per le sue capacità e per il suo atteggiamento”. E su questo aspetto Tanner ha avuto ragione. Firmino è diventato uno dei migliori.