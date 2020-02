“C’è una frattura clamorosa sul Milan del futuro”, la spaventosa previsione sui rossoneri [DETTAGLI]

“C’è una frattura clamorosa sul Milan del futuro. Siamo allo scontro di due visioni: da un lato Milan stile Atalanta, dall’altro che mi il Milan debba tornare a fare il Milan”. A lanciare l’allarme è il giornalista Franco Ordine ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione sportiva di Radio 24.

“Gazidis ha deciso che si vuole occupare anche dell’aspetto tecnico – prosegue – va a parlare con questo tedesco di cui non sappiamo nulla, bocciato da Maldini che si è già praticamente congedato nel momento in cui questo arriva. Boban non si è pronunciato ma la pensa uguale. Siamo ricaduti in un vecchio difetto del Milan Berlusconiano che a fine carriera pensò di far guidare il Milan a Barbara e a Galliani. Andarono a sbattere contro il muro. Ora ci risiamo. Pioli dal punto di vista tecnico fa cose giuste, senza colpi di genio e senza errori. Dal punto di vista personale davanti a questo Vietnam che si è scatenato nervi d’acciaio, non sbaglia una frase, non ha una reazione, si chiude a Milanello e lavora”.