“Fuck Uefa, è una mafia!”: l’incredibile sfogo per la decisione comminata al Manchester City

Uefa definita mafiosa e mandata a quel paese. Poche parole, ma forti e intense: sono quelle di Liam Gallagher nei confronti del famoso organo europeo. L’ex attaccante degli Oasis, grande tifoso del Manchester City, non ha preso bene la recente decisione di escludere gli inglesi dalle coppe europee per due anni.

E così, sui propri canali social (profilo ufficiale Twitter) non ha affatto nascosto la sua rabbia verso questa scelta. “Fuck Uefa Mafia” si legge. Ci ricasca, il cantante, ad un paio di giorni da un altro tweet sulla questione che aveva fatto discutere. Tirava in ballo anche il presidente della Juve Andrea Agnelli, considerato come altri – a suo dire – troppo legati al grande organo europeo.