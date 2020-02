Gattuso: “Il Barcellona ci ha fatto il solletico. Andremo in Spagna con il dovere di giocarcela”

Il Napoli pareggia 1-1 il primo round contro il Barcellona. Al “San Paolo”, le reti di Mertens e Griezmann lasciano tutto aperto in vista del ritorno anche se, inutile negarlo, al “Camp Nou” servirà un’impresa. Al termine della gara, Gennaro Gattuso ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Contro il Barcellona non puoi sbagliare nulla. Potevamo fare meglio sia in fase di possesso che in quella di costruzione. Oggi ci hanno fatto il solletico ma nell’unica occasione che gli abbiamo concesso ci hanno puniti. Sul gol l’errore è stato quando Mario Rui ha rotto la linea e in quel momento doveva scivolare Maksimovic e non ci è arrivato”.

Si pensa già al ritorno: “Adesso testa al Torino, poi avremo tempo per preparare la partita di ritorno. Gli mancheranno due giocatori squalificati e abbiamo il dovere di andare lì a giocarcela. Il Barcellona ha qualcosa in più, ma se giochiamo da squadra possiamo farcela. Due giocatori gli mancheranno (Vidal e Busquets, ndr) ma basta guardare chi hanno portato oggi dalla Cantera. Tanta roba“. Gattuso chiude con una battuta sul collega Setien e un’ipotetica cena: “Sì, mi ha invitato. Ho casa in Spagna, ci vedremo quando andrò in vacanza”.