Incredibile Genoa-Cagliari, la maledizione degli infortuni: 4 stop muscolari in 53 minuti!

Si sta giocando un turno importante valido per il campionato di Serie A, una giornata davvero spettacolare iniziata venerdì con la sconfitta della Roma contro il Bologna. Ieri i successi di Atalanta (contro la Fiorentina), Sampdoria (sul Torino) e Verona (contro la Juventus). Alle 12,30 i tre punti esterni del Sassuolo contro la Spal, con Semplici che rischia l’esonero. Gare importanti anche alle 15. Curioso episodio in Genoa-Cagliari: 4 infortuni in 53 minuti, se non è un record poco ci manca. Nel dettaglio si tratta di quattro traumi muscolari. Si inizia con Faragò al 15′ sostituito da Walukiewicz, si prosegue con Cacciatore al 24′ sostituito da Mattiello. La sagra continua con Ghiglione al 39′, entra Pandev. Il quarto ad arrendersi alla maledizione è Schone al 53′, sostituito da Ankersen. Una partita stregata da questo punto di vista.