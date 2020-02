Genoa nel caos, nel mirino un trasferimento di mercato: rischio azione legale [NOME e DETTAGLI]

Fiducia in casa Genoa dopo il pareggio in campionato contro l’Atalanta, continua la corsa verso la salvezza, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. Adesso la squadra di Nicola si prepara per un match molto importante contro il Cagliari, partita che vale una stagione, i rossoblu hanno necessariamente bisogno della vittoria. Il presidente Preziosi si è mosso bene sul mercato, la squadra si è rinforzata ed adesso ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla società. Nel frattempo arriva una grana per il Genoa, Jorge Fernando Perdomo, presidente dell’Atletico Huila ha parlato del trasferimento di Kevin Agudelo: “Il Genoa non solo non ha pagato l’Atletico Huila, ma non ha chiesto il consenso del club che possiede il 10% del cartellino”. Un nuovo problema dunque per il Genoa che potrebbe portare conseguenze nei prossimi mesi.